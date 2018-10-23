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ديني

الإفتاء توضح حكم إمامة المرأة لغيرها من النساء في الصلاة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
إمامة المرأة
إمامة المرأة
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يصح للمرأة أن تؤم غيرها من النساء.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا أمَّت المرأة النساء فعليها أن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن كموقف إمام الرجال؛ لأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال.

ونبهت على أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أونفلًا، ولا تصح صلاة الرجل خلفها، وهذا باتفاق جميع العلماء.
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