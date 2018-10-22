مستشار مطران دير سانت كاترين يكشف سر خلع الشعراوي حذاءه في الدير

كشف مستشار مطران دير سانت كاترين، أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي عندما زار الدير قام بخلع حذائه نظرًا لقدسية المكان.





وأضاف مستشار مطران دير سانت كاترين، خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين يكشف فيها أسرارًا لأول مرة، أن أحد الشيوخ المتواجدين مع الشيخ الشعراوي أثناء زيارته للدير قال إن الجميع يقولون إن هذا هو بئر موسى والشجرة المباركة قال له طالما لم يتواجد لى أماكن أخرى بالعالم ولم يحدث حولها جدل، فهذه هي بئر وشجرة سيدنا موسى.





وأشار مستشار مطران دير سانت كاترين إلى أن الشيخ الشعراوي تجول في الدير خالعا حذاءه.



