قطع المياه عن دمنهور والقرى المحيطة بها لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، انقطاع المياه عن مدينة دمنهور وبعض قرى ريف دمنهور، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءً.



وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال صيانة وإصلاح خط مياه قطر 500 مم GRP بمدينة دمنهور.



وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.