إجراءات احترازية بمدارس القاهرة لمواجهة مخاطر السيول

أصدر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية ، توصي بضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المدارس ، استعدادا لإستقبال موجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة، والتي قد تصل إلى حد السيول.



وأشار عطية، إلى ضرورة تفعيل غرف عمليات إدارة الأزمات بالإدارات التعليمية لمواجهة المخاطر المحتملة ، وصيانة المصارف والبالوعات القريبة من المدارس وتطهيرها .



كما شدد عطية على ضرورة تأمين أغطية البيارات والبالوعات ، ورفع المزروعات القريبة منها حتى لا يحدث انسداد للصرف الصحي .



وناشد عطية جميع الإدارات بإبلاغ غرفة عمليات إدارة الأزمات بالمديرية بالمدارس التابعة لأي إدارة تتأثر سلبا بهطول الأمطار المتوقعة، وموافاة المديرية بالموقف أولًا بأول.



أوضح عطية أن كل هذه الإجراءات الاحتياطية ضرورة التنفيذ بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والامطار الغزيرة ، خاصة وأنه تم الإعلان عن أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، حيث تكون الامطار غزيرة و رعدية وأحيانا تصل لحد السيول ، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة.