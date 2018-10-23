الاتحاد المغربي يدرس نقل مباراة الكاميرون للدار البيضاء

يسود اتجاه في الاتحاد المغربي لكرة القدم، نحو نقل مباراة أسود الأطلس والكاميرون، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، من ملعب مولاي عبدالله بالرباط، إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



ويخضع ملعب مولاي عبدالله، للإصلاح، خاصة على مستوى عشبه، غير أن افتتاحه سيتزامن مع إجراء مباراتين مهمتين، في زمن قريب.



الأولى بين المغرب والكاميرون، في 16 نوفمبر، والثانية نهائي كأس العرش في 18 من نفس الشهر، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة لدراسة تغيير الملعب، لتفادي تضرره، قبل نهائي الكأس.



وكان المنتخب المغربي قد خاض المباراتين الأخيرتين، أمام مالاوي، وجزر القمر، في التصفيات الإفريقية، بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.



يشار إلى منتخب المغرب، يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وراء المتصدر منتخب الكاميرون ب8 نقاط.