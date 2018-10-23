ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بأسوان

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان وقطاع الأمن العام، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 65 كيلوجرامًا من مخدر البانجو.





أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة كوم أمبو قيام "رمضان . إ . م"، سن 32، عاطل، ومقيم بدائرة المركز سبق اتهامه فى 14 قضية "سرقة، سلاح أبيض"، و"إسماعيل . ن . أ"، سن 25، مقيم بذات العنوان، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة، سلاح أبيض"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم الأول، وبحوزته "12 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 65 كيلوجرامًا، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



