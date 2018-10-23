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حوادث

ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بأسوان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
القبض علي متهم
القبض علي متهم
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان وقطاع الأمن العام، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 65 كيلوجرامًا من مخدر البانجو.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة كوم أمبو قيام "رمضان . إ . م"، سن 32، عاطل، ومقيم بدائرة المركز سبق اتهامه فى 14 قضية "سرقة، سلاح أبيض"، و"إسماعيل . ن . أ"، سن 25، مقيم بذات العنوان، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة، سلاح أبيض"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم الأول، وبحوزته "12 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 65 كيلوجرامًا، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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