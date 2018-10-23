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قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
صورة الإرهابية آلاء
صورة الإرهابية آلاء محمد الصديق
حمزة شعيب
كشفت الإعلامية «ريهام السهلى» مقدمة برنامج «المواجهة» والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، عن تزوير قطر لجواز سفر سوري لتهريب آلاء محمد الصديق، الإخوانية الهاربة من الإمارات، والتي وصفتها بأنها إحدى أخطر القيادات النسائية في التنظيم الإرهابي.

وأوضحت "السهلى" أن نظام الحمدين زور جواز السفر السوري بهدف تهريب آلاء من قطر إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا.

وأشارت إلى أن الدوحة وفرت للإرهابية الهاربة الممر الآمن إلى دول أخرى رغم انتهاء فترة صلاحية جواز سفرها، وخرجت من قطر بجواز السفر السوري المزور بالتنسيق مع تركيا.

وأضافت أن النظام القطري يعمل على تزوير جوازات سفر منتهية الصلاحية لمواطنين سوريين يعيشون في الخارج من خلال إضافة لاصق عليها، وهو ما يعد دليلا جديدا على أن قطر تلعب دورا فعالا ومهما في دعم التطرف والإرهاب بالمنطقة وأوروبا على السواء، وخاصة بريطانيا.
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