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رياضة

ريال سوسيداد يواصل نزيف النقاط على ملعبه في الدوري الإسباني ..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:44 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسن العمدة
انتهت أحداث مباراة ريال سوسيداد وضيفه جيرونا بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب أنويتا فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ولم يستغل الفريق الباسكي الدفعة المعنوية من الفوز في الجولة الماضية خارج الديار على جاره أتلتيك بلباو، ليستمر مسلسل فشله في تحقيق أي فوز أمام جماهيره منذ فتح ملعبه من جديد هذا الموسم في مواجهة برشلونة بالجولة الرابعة، بسبب الإصلاحات.

واكتفى سوسيداد بإضافة نقطة جعلت رصيده 12 في المركز التاسع.

في المقابل، لم ينجح الفريق الكتالوني في الخروج بأي انتصار للجولة الخامسة على التوالي، بعد أن حقق 3 تعادلات وخسارتين.

وبات رصيد جيرونا 10 نقاط في المرتبة الـ15.
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