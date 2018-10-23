موجز الأخبار.. السيسي في القمة الاقتصادية.. وميريام فارس تعاني من التهاب الأحبال الصوتية

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وجاء على رأس هذه الأخبار تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة من نظيرة اللبناني ميشال عون، لحضور للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في بيروت يناير القادم".



هذا بالإضافة إلى إبراز خبر تعرُض الفنانة ميريام فارس، إلى التهاب في الأحبال الصوتية، ونشر نفى الفنان هيثم محمد على شائعة وفاته.