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موجز الأخبار.. السيسي في القمة الاقتصادية.. وميريام فارس تعاني من التهاب الأحبال الصوتية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة، وتسهيلًا على قراءه، يقدم لكم موجز بأهم هذه الأخبار، يمكنك مشاهدته في الفيديو أعلاه.

وجاء على رأس هذه الأخبار تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة من نظيرة اللبناني ميشال عون، لحضور للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في بيروت يناير القادم".

هذا بالإضافة إلى إبراز خبر تعرُض الفنانة ميريام فارس، إلى التهاب في الأحبال الصوتية، ونشر نفى الفنان هيثم محمد على شائعة وفاته.
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