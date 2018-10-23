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رجل إسعاف بشمال سيناء يروي تفاصيل إصابته على أيد إرهابيين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
عبد الله سليمان
عبد الله سليمان
هاني حسين
روى عبد الله سليمان، أول مصاب من مسعفي شمال سيناء، تفاصيل تعرضة للإصابة عام 2013.

وقال" سليمان " في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كنت أجرى صيانة لسيارات الإسعاف في خط الوسط وعند عودتى انفجر لغم في سيارة الإسعاف وتعامل الإرهابيون معنا بالأسلحة الآلية، وأصبت بطلقتين في الظهر وشظيتين في الرقبة وشظيتين في القفص الصدري.

وأضاف:" بخدم في الإسعاف بقالي 13 سنة ومش هسيب الإسعاف ولو همشي هكون بقيت شهيد او طلعت معاش".

وأكمل:" هناك تحسن كبير في الأوضاع الأمنية لأننا التفجيرات زمان كانت في كل مكان ولكن التفجيرات قلت بشكل كبير في الوقت الحالي بفضل نجاحات القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية".
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