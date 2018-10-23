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رياضة

إيمري يستعيد أمجاد آرسنال بعد الفوز على ليستر سيتي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
الإسباني أوناي إيمري،
الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال
حسن العمدة
قاد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، فريقه لتحقيق الانتصار (3-1) على ليستر سيتي، في إطار الجولة التاسعة من البريميرليج، اليوم الاثنين.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن آرسنال وصل بذلك إلى الفوز رقم 10، على التوالي، في كل المنافسات.

وأشارت الشبكة، إلى أن هذه أول مرة، يصل فيها الجانرز لهذا الرقم، منذ أكتوبر 2007، حين حقق الفريق اللندني 12 انتصارا على التوالي، في ذلك الوقت.
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