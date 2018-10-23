تامر عبد الحميد مديرا فنيا لدسوق

تعاقد نادي دسوق الرياضي، برئاسة عادل حسنين، مع تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق؛ للعمل مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يُشارك في دوري القسم الثالث، وذلك خلفًا لـ"حسام السقا"، الذى اعتذر عن استكمال مهمة القيادة الفنية للفريق.



وأعلن، إيهاب عارف، نائب رئيس النادي، عن ضم محمد عبد الحميد إلى الجهاز الفني الجديد مدربًا عامًا، والإبقاء على باقي أعضاء الجهاز، مشيرًا إلى أن التعاقد مع المدير الفني الجديد لمدة موسمين تبدأ من الموسم الحالي، حيث سيقود الفريق الدسوقي أمام كفر بولين في لقائه المقبل.



وقال عارف، إن التعاقد مع "دونجا" جاء ضمن خطة مجلس إدارة النادي بشأن الصعود لدوري القسم الثاني الممتاز "ب"، وتلبية لرغبة جماهير وعشاق النادي بالتعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى يتولى القيادة خلال المرحلة المقبلة من أجل العودة لمربع القمة.