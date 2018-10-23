فرع ثقافة أسوان يستكمل تنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة.. صور

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بمختلف البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان.



وكانت الفعاليات المختلفة، على النحو التالى:



أولا: فى بيت ثقافة كلابشة أقيمت أمسية شعرية بجمعية تنمية المجتمع بوادى العرب ضمن نشاط نادى آدب فن النميم ، بحضور أعضاء نادى آدب أسوان وكوم أمبو وحسن فخر الدين نصر النوبة وعدد من أهالى وادى العرب .



ثانيا: فى قصر ثقافة أسوان أقيمت ورشه فنيه "لأعمال الحلى" أدراتها زينب حلمى عبد المجيد ، بجانب عقد محاضرة "التنميه الثقافيه وبناء الهويه الوطنية" حاضرتها ليلى إبراهيم مدير إستعلامات أسوان السابق ضمن نشاط نادى المرأة بالقصر .



ثالثا: فى قصر ثقافة العقاد أقيمت ورشة فنية "كريستال سائل" لعمل أشغال الحلى والميدليات والطافيات أدارتها أمال محمد نور .