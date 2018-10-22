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رياضة

ساسولو يوقف قطار انتصارات سامبدوريا في الدوري الإيطالي ..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:47 م
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
خيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع سامبدوريا بضيفه ساسولو، على ملعب لويجي فيراريس، في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وتوقفت سلسلة انتصارات "السامب"، خلال الجولتين الماضيتين، ليكتفي الفريق بإضافة نقطة جعلت رصيده 15 يحتل بها المركز الخامس.

في المقابل، لم يتذوق ساسولو طعم الانتصار في المسابقة للجولة الثالثة على التوالى، بعد أن مُني بخسارتين وتعادل وأصبح رصيده 14 نقطة، ويأتي ثامنا في جدول الترتيب.
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