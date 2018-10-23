تدشين مبادرة مدرسة بلا تدخين ومخدرات في الثانوية الصناعية ببني سويف.. صور

دشنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف بإشراف محمد حسام وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مبادرة "مدرسة خالية من التدخين والإدمان" بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بمدينة بني سويف، بالتنسيق مع وزارة ومديرية التضامن التضامن الاجتماعي وجمعية الدفاع الإجتماعي.



وقال نعيم حماد في تصريحه لـ"صدي البلد" إن المبادرة تمت لنقي النشء من الوقوع في براثن التدخين والمخدرات ومناقشة الاسباب المؤدية الي تعاطي المخدرات وكيفية علاجها، كما تم تنظيم ورشة عمل لتنمية مهارات العاملين في مجال الدفاع الاجتماعي بالمحافظة.



وأضاف "حماد" أنه تم عمل يوم رياضي بفناء المدرسة، وكذلك بتنظيم ندوة بمدرج المدرسة عن كيف تقي نفسك من التدخين، وندوة عن الانتماء، كما نُظِّمت مسابقات "جري تتابع 1000 متر، اللياقة البدنية، شد الحبل، خماسي، كرة قدم، ومسابقة ثقافية، ووزعت توزيع جوائز عينية وميداليات علي الفائزين.



حضر التدشين، ممثلين عن وزارة التضامن الإجتماعي بالقاهرة وبني سويف ونعيم حماد رئيس مجلس إدارة جمعية الدفاع الإجتماعي بالمحافظة ومحمد عدنان موجه عام التربية الإجتماعية ببني سويف والمهندس عبدالناصر عبدالتواب مدير المدرسة ولفيف من المعلمين والإخصائيين الإجتماعيين بالمدرسة.