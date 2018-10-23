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برلمان

برلمانية: الكشف المستعجل استخفاف بالمرضى

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
النائبة ميرفت موسى
النائبة ميرفت موسى
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة مرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن الكشف المستعجل استخفاف بالمرضي، وإعلاء للمصلحة المادية عند الطبيب، مشيدةً بقرار منع الكشف المستعجل.

وأضافت "موسي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه من الطبيعي أن يكون الكشف موحد، دون وجود زيادات مالية، بسبب الحجز، مشيرةً إلى أنه فى حالة وجود حالات طارئة، فلها الأولوية فى الكشف، دون أى زيادات مالية فى الكشف.

كان علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، على أنه بموجب سيتم تنظيم العلاقة مابين المريض والطبيب ،بحيث يتم منع مايسمي بالكشف المستعجل، الذي يعلي مبدأ الماديات بعيدا عن حالة المريض موضحا ان البعض يحصل علي ضعف مبلغ الكشف نظير المستعجل وهذا أمر غير إنساني .
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