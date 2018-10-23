أوباما يهاجم ترامب بعنف.. ويؤكد: الإصلاح الاقتصادي انطلق في عهدي

كذب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الرئيس الحالي دونالد ترامب، مؤكدا أن النمو الاقتصادي بدأ في عصره، وليس كما أدعى ترامب أنه هو المسئول عن هذا الازدهار الاقتصادي.



وقال أوباما في خطاب له، الأثنين، وفق ما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي: "تذكروا من بدأ هذه الإجراءات"، مضيفا: "عندما توليت زمام الأمور منذ 10 سنوات، كنا في أزمة اقتصادية عاصفة على البلاد، لكن بنهاية فترة حكمي، بدأت الأجور في الارتفاع، وزاد عدد المستفدين من التأمين الصحي، وانخفض الفقر".



وتابع : "عندما تسمع كل هذا الحديث عن المعجزات الاقتصادية، تذكر من الذي بدأها"، وذلك ردا على تصريحات ترامب بأنه هو المسئول عن النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن ما تشهده البلاد من ازدهار كبير خلال الفترة الحالية، يرجع بفضل ما قام به من إجراءات اقتصادية.