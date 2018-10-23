ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أوباما يهاجم ترامب بعنف.. ويؤكد: الإصلاح الاقتصادي انطلق في عهدي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:07 ص
الرئيسان الأمريكيان
الرئيسان الأمريكيان ترامب وأوباما
شريف سيد
كذب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الرئيس الحالي دونالد ترامب، مؤكدا أن النمو الاقتصادي بدأ في عصره، وليس كما أدعى ترامب أنه هو المسئول عن هذا الازدهار الاقتصادي.

وقال أوباما في خطاب له، الأثنين، وفق ما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي: "تذكروا من بدأ هذه الإجراءات"، مضيفا: "عندما توليت زمام الأمور منذ 10 سنوات، كنا في أزمة اقتصادية عاصفة على البلاد، لكن بنهاية فترة حكمي، بدأت الأجور في الارتفاع، وزاد عدد المستفدين من التأمين الصحي، وانخفض الفقر".

وتابع : "عندما تسمع كل هذا الحديث عن المعجزات الاقتصادية، تذكر من الذي بدأها"، وذلك ردا على تصريحات ترامب بأنه هو المسئول عن النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن ما تشهده البلاد من ازدهار كبير خلال الفترة الحالية، يرجع بفضل ما قام به من إجراءات اقتصادية.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صبحى يفجر مفاجأة مدوية عن ثورات الربيع العربي ومسرحية خيبتنا

عدلي القيعي: الأهلي زي الماس والخطيب جواهرجي بارع في الإدارة

أرسنال يتخطى ليستر بثلاثية فى غياب محمد النني بالدوري الإنجليزي.. فيديو

ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو

الزمالك يرسل فاكسا رسميا إلى المصرية للاتصالات لضم صفقة الأهلى

الصحة: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميني باص مع ملاكي بشارع السودان

مستشار مطران دير سانت كاترين يكشف سر خلع الشعراوي حذاءه في الدير

سفير الأردن يكشف حقائق لأول مرة عن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء.. فيديو

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الإفريقية والقنوات الناقلة

فيلم أمريكي يتوقع موعد نهاية ترامب ... فيديو

التموين تعلن موعد إيقاف البطاقات غير المحدثة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018
ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو
مروة الأقصر بـ 100 راجل .. بنت الصعيد.. باص مدرسة صباحي.. وديليفري بضائع بعد الظهر.. وكل حلمها تروسيكل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟