عقوبات قاسية على أهلي برج بوعريريج بسبب الشغب في مباراة مولودية الجزائر

تعرض فريق أهلي برج بوعريريج، لعقوبات قاسية من طرف لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، اليوم الإثنين.



وفرضت اللجنة عقوبة على أهلي البرج، بحرمانه من اللعب بجماهيره لأربع مباريات، اثنتين منها خارج الديار، بسبب أعمال الشغب التي أعقبت لقاء مولودية الجزائر، بملعب 20 أغسطس، في إطار الجولة الـ 11 من دوري المحترفين الجزائري، السبت الماضي.



وعوقب الحارس فوزي شاوشي، بثلاث مباريات، وتغريمه 60 ألف دينار جزائري، كما عوقب زميله توهامي سبيعي، بثلاث مواجهات، مع وقف التنفيذ في لقاء واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 60 ألف دينار جزائري.



من جهتها، عاقبت لجنة الانضباط، حارس مولودية الجزائر، فريد شعال، بثلاث مقابلات وغرامة مالية قيمتها 60 ألف دينار جزائري، بسبب تحريضه على العنف.



وسيحرم مدافع نصر حسين داي وليد علاطي، من المشاركة مع فريقه في مباراتين، بعد طرده في الديربي العاصمي أمام شباب بلوزداد.



وتعرض مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، لعقوبة الإيقاف في لقاء واحد، بسبب سلوك سيء، تجاه الحكم، وتغريمه بـ 30 ألف دينار جزائري بينما لم يعاقب مدرب نادي بارادو، فرانيسيكو ألكسندري، واكتفت اللجنة بتغريمه بـ 50 ألف دينار جزائري.