برلمانيون يشيدون بدعوة تنزانيا مصر لبناء سدها.. خطوة تدعم موقف مصر تجاه مشاكل المياه.. تؤكد استعادة ريادتنا وثقة أفريقيا بالسواعد المصرية

حاتم باشات: الدعوة دلالة على تقدير وثقة دولة تنزانيا لمصر

غادة عجمي: أجرينا زيارات مكثفة لأفريقيا لتنمية التجارة وزيادة الاستثمارات

أنيسة حسونة: دعوة مصر لإنشاء سد تنزانيا خطوة مهمة لتدعيم العلاقات بين الدولتين

بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدول أفريقيا وإجراء زيارات مكثفة لتأكيد التعاون والتضامن مع الدول الأفريقية، في إطار الاحترام المتبادل واعتبار مصر داعم كبيرا للدول الأفريقية في حل مشاكلهم وفض المنازعات بينهم، تمت استعادة الريادة مرة أخرى بعدما غابت فترة من الزمن.ورحب الرئيس السيسي بدعوة مصر لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزاني، والذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء، وستشرف عليه شركة المقاولون العرب المصرية، مؤكدا أن السد سيتم إنشاؤه بطريقة رائعة وسيمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة.وفي هذا الموضوع، أعرب النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن سعادته بسبب تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا تسعى لخلق التعاون مع الدول الأفريقية عامة وحوض النيل خاصة.وأكد باشات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الدعوة دلالة على تقدير دول القارة السمراء للدولة المصرية، موضحا أن مصر دائما تلبي هذه الدعوات على أكمل وجه لتقوية العلاقات، وتقديم يد التعاون بنقل الخبرات المصرية للمساعدة في خطط التنمية والنمو.وقال عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن إشراف مصر على السد، له دور إيجابي في تولي عدد من الشركات المصرية لإعداد كثير من المشاريع، مؤكدا أن هذا النوع من الزيارات يقوي من موقفنا تجاه مشاكل المياه.وأشادت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة علاقة مصر بدول القارة الأفريقية من خلال زيارات مستمرة وخلق تعاون استثماري قوي، وذلك لجعل مصر متربعة على عرش القارة السمراء، ويكون لها الريادة كما كانت من قبل.وقالت "عجمي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن دعوة الرئيس التنزاني للرئيس السيسي للإشراف على السد ووضع حجر الأساس به، تدل على ثقة الدول الأفريقية بنا، مؤكدة أن مصر دائما تكون جديرة بهذه الثقة، وستقوم بعملها على أكمل وجه، لتدعيم العلاقة مع دول حوض النيل، والتي أجريت لها زيارات مكثفة من قبل، لتنمية التجارة المتبادلة، لزيادة حجم الاستثمارات.وأضافت أن أفريقيا سوق استثمارية قوية، وهناك صداقة وتعاون وعلاقات أخوة معها، كما أن تولي شركة المقاولون العرب تشييد وإقامة هذا السد والذي يعتبر في غاية الأهمية ومن أهم مشروعات توليد الكهرباء بالنسبة لتنزانيا، يؤكد مدى ثقة دول أفريقيا بأرض المحروسة وتاريخها العريق في إقامة العديد من مشاريع أفريقية.من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تلقي الرئيس السيسي هذه الدعوة يعتبر خطوة في غاية الأهمية في سبيل تدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن ذلك بداية جيدة نعتز بها في مشاركة هذه الدولة في إقامة السد التنزاني.وأضافت "حسونة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دعوة تنزانيا للرئيس لإقامة السد تدل على الثقة بالدولة المصرية في إقامة مشاريع كبيرة مثل هذه، ومتابعتها للمشروعات العملاقة التي أقيمت في مصر على أكمل وجه.وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن شركة المقاولون العرب لها تاريخ عريق في إقامة مشاريع تنموية كبيرة داخل القارة السمراء وبالتالي ليس جديدا عليها توليها هذا المشروع، آملة أن تكون هذه الخطوة إيجابية وتكون مصدر اعتزاز لمشاركة دولة تنزانيا خاصة ولدول حوض النيل عامة.