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رياضة

جوارديولا يكشف عن عوامل الفوز بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
جوارديولا
جوارديولا
حسن العمدة
قال بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن فريقه لا زال لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب افتقاده للرغبة.

ويواجه السيتي، اليوم الثلاثاء، شاختار دونيتسك الأوكراني، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يجب أن تكون الرغبة للفوز بدوري الأبطال لدى النادي والجماهير والرئيس والمالك، وأن يساهم الجميع لنقترب أكثر".

وأضاف: "على الجميع المضي للأمام ليس المدرب فقط، بل كل المحيطين بالنادي، ولكن لا زلنا لا نملك هذا الشعور" (الشعور بأن المشجعين يدفعون الفريق للفوز باللقب)".

وتابع "أشعر أننا فريق جيد ولكن هذه البطولة تحتاج إلى شيء مميز لا أشعر به حتى الآن".

وواصل: "لقد ولدت في برشلونة، ونشأت هناك، وفي دمي وجسدي أن الطريقة الوحيدة للبقاء هي الفوز. وشاهدت الموسم الماضي أننا لسنا مستعدين، وهذا ما أشعر به، وذلك لا يعني أننا لا نحاول".

وأردف: "لا يكفي مجرد أن تكون لديك الرغبة، ويجب أن تكون لديك الكثير من العوامل، وما زلنا لا نملك ما يكفي، لكن كل مباراة هي تجربة جديدة، ومع الطريقة التي يسير بها النادي على مدى 5 أو 10 سنوات سنقترب أكثر وسيحدث ذلك".

واختتم تصريحاته: "إيمريك لابورت لم يتم اختياره لمنتخب فرنسا، لكن سرعان ما سيحدث ذلك، فإنه من الصعب العثور على ظهير أيسر مميز في العالم".
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