التنمية المحلية تعلن رقم الخط الساخن لتلقى شكاوى الأمطار.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية إن هناك تعليمات صارمة من المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالاستعداد لاستقبال الأمطار والسيول وبالتحديد بالمحافظات الحدودية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن جميع غرف العمليات بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة ومجلس الوزارة على اتصال تام لمواجهة الأمطار بالمحافظات.



وأعلن ان هناك غرفة عمليات بالوزارة لاستقبال جميع المشكلات الخاصة بالأمطار والسيول، وأن الرقم هو 27957837 و 27957787.

