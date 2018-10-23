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برلمان

الحسيني: باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للوفد لم يفتح قبل موعده المحدد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
اللواء محمد الحسينى
اللواء محمد الحسينى أمين صندوق حزب الوفد
معتز الخصوصى
نفى اللواء محمد الحسينى أمين صندوق حزب الوفد ما تردد بشأن فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم الخميس ١٨ أكتوبر، وأن هناك بعض الأعضاء ترشحوا قبل فتح الميعاد المحدد للانتخابات، يوم السبت ٢٠ أكتوبر، مشيرا الى ان ما أثير فى هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

وأكد الحسينى فى تصريحات لصدى البلد ان ماحدث هو انه يوم الخميس الساعة السادسة مساء حضر الى مكتبى الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد وحرر شيكا بقيمة ١٠ آلاف جنيه وسلمه لشخصي؛ لإيداعه في الشئون المالية لاحتمال عدم حضوره يوم السبت، ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، ولم يحرر استمارة كما تردد.

وتابع أمين صندوق حزب الوفد: "وكان من بين الحضور فى مكتبى الدكتور محمد عبد اللطيف و ياسر قورة عضوا الهيئة العليا لحزب الوفد، وطلوا منى ايداع مبالغ مالية كما فعل الدكتور هانى سرى الدين؛ لحين فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ولم يكن موجودا فى مكتبى شريف حمودة عضو الهيئة العليا ولم اقابله نهائيا خلال الأسابيع الماضية كما تردد.

وأوضح أنه حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس ١٨ اكتوبر لم يتم طبع طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث لم يكن الوقت يسعفنا للانتهاء من ذلك فى المطبعة وقمت بتحميلها على جهاز الكمبيوتر هى والسيرة الذاتية وارسلتها للمستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد ليلا للموافقة عليها؛ مما يؤكد عدم وجود استمارات يوم الخميس قبل فتح باب الترشح للإنتخابات.

واستطرد: فى صباح يوم السبت تم فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وكان فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد اول الحاضرين وكان الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد رقمه فى الحضور ٢١ ليؤكد عدم صحة ما تردد بشأن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الخميس ١٨ اكتوبر.

واختتم:هناك من يحاول اختلاق ازمة بين الوفديين لاغراض انتخابية رخيصة وهناك محاولة لتصيد الأخطاء ضد شخصى المتواضع ولكن هم الخاسرون.

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن كواليس قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بشأن ترتيب أسماء المرشحين لانتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر طبقا للترتيب الأبجدي للمرشحين.
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