مدرب فيكتوريا بلزن: قادرون علي عبور ريال مدريد في دوري الأبطال

أكد بافل فيربا، المدير الفني لفيكتوريا بلزن التشيكي، أن فريقه قادر على مفاجأة ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال فيربا، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "لا أريد التحدث عن موقف جولين لوبيتيجي، فنحن لا نتحدث عادة عن المدربين الآخرين في التشيك".



وأضاف: "بالتأكيد لدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد، ويظل أفضل ناد في العالم، رغم من النتائج الحالية السيئة، لكنه فريق لديه الكثير من الكفاءة".



وتابع: "ريال مدريد خسر في موسكو لأن الهدف جاء في وقت مبكر، ومن المعروف أن سسكا فريق دفاعي قوي، وريال مدريد لم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي سنحت له".



واستكمل: "ريال مدريد يملك أفضل اللاعبين في العالم وعلينا أن نحترمهم، رغم أننا قادرين على مفاجأتهم في سنتياجو برنابيو".



واختتم: "الزيارة الأولى لفريقي للبرنابيو؟ في دوري الأبطال معظم الملاعب جميلة، وفي السنوات الأخيرة أتيحت لنا الفرصة للعب في الملاعب التاريخية، والآن سنلعب في البرنابيو وهو واحد منهم".