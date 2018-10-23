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محافظات

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعينات طبية مجانية محظور بيعها بالإسكندرية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
أدوية منتهية الصلاحية
أدوية منتهية الصلاحية
أحمد عبد العزيز
شنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي، حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين علي قرية المسيري بالنهضة بمنطقة العامرية.

وجاءت الحملة بتوجيه من الدكتور محمد ابو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والذي أصدر تعليمات بتكثيف التفتيش علي الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والأماكن الغير مرخصة التي تقوم ببيع الادوية وذلك لضبط سوق الدواء

وتم خلال الحملة مداهمة ثلاث اماكن غير مرخصة تقوم بالاتجار وبيع الأدوية المسجلة والأدوية المهربة مجهولة المصدر والغير مسجلة وأدوية منتهية الصلاحية وعينات طبية مجانية محظور بيعها بالمخالفة لقانون الصيدلة 127لسنة 1955م.

تم تحريز الادوية بالاماكن الثلاثة الغيرمرخصة وتسليم الاحراز لمباحث التموين لاتخاذ الاجراءات القانونية للعرض علي النيابة بعد عمل محاضر بقسم شرطة العامرية أول.

وقام التفتيش الصيدلي بمنطقة شرق الطبية بتعليمات من مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية بحملة بالتنسيق مع مباحث التموين على صيدلية بمنطقة شرق تقوم ببيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمستوردة والغير مسجلة بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955م

كما تم تحريز الاصناف وعمل محضر بقسم شرطة سيدي جابر وتسليم الحرز لمباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة.
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