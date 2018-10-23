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رياضة

ميدو: الأهلي قادر على تخطي عقبة وفاق سطيف في الجزائر.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:08 ص
لاعبي الفريق الاول
لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي
محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك، على قدرة لاعبي الأهلي تجاوز عقبة وفاق سطيف قبل مواجهته غدًا الثلاثاء بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي كان يمكنه الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أو أربع أهداف، لكن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص السهلة.

وتابع أن الأهلي أكثر خبرة من وفاق سطيف ولديه لاعبين أصحاب جودة عالية داخل المستطيل الأخضر وهو ما يجعل كفة الأحمر أرجح على أقل تقدير.
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