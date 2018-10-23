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رياضة

ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جروس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:22 ص
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
محمد رشاد
كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، حقيقة تفاوض مسئولي القلعة البيضاء معه؛ لتولي قيادة فريق الكرة، خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أقسم بالله لم أتحدث مع رئيس الزمالك منذ 7 شهور تقريبًا".

وواصل أنه لم تحدث أي مفاوضات مع الزمالك من قريب أو بعيد لتولي قيادة الفريق، متابعا: "تدريب الزمالك شرف كبير لي، لكن الفريق حاليًا يسير بخطى ثابتة مع جروس، وفى حالة معنوية كبيرة عقب الفوز بالسوبر السعودي".
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