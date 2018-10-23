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أخبار البلد

اليوم.. غادة والي تشهد فعاليات إطلاق مبادرة إبهار مصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:54 ص
غادة والي
غادة والي
محمد عبد المنعم
تشهد الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق مبادرة "إبهار مصر"، والتي تقدم تحت رعاية وزارتي التضامن والتربية والتعليم، وبالتعاون مع مؤسستي "التعليم أولا" و"كريدي أجريكول للتنمية".

وتهدف المبادرة الى اكتشاف الطاقات الابداعية للطلاب الموهوبين بالمدارس المصرية حيث تضم المبادرة ٢٥ طالبًا وطالبة منهم ١٥ من المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا و٤ في مجال الرسم و٤ في مجال التمثيل و٢ في مجال الموسيقى .

ويتدرب الطلاب ضمن المبادرة على المهارات الخاصة بكل تخصص، وذلك على يد نخبة من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوچيا والفنون من أكاديميات ومؤسسات عالمية.

وفي ختام المنحة ينظم معرض علمي، وآخر فني؛ لعرض انتاج الابناء، وعمل مسرحي غنائي من أداء الطلاب.
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