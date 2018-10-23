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رياضة

رونالدو يرد بقوة على تصريحات إيسكو القاسية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:11 ص
إيسكو
إيسكو
حسن العمدة
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، على تصريحات إيسكو، زميله السابق في ريال مدريد.

وقال رونالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إيسكو لا يريد البكاء؟ هذا جيد جدا.. يمكنك ألا تبكي".

وكان إيسكو قد صرح أمس، بأنه لا يمكن البكاء على رونالدو، لأنه لم يرد البقاء في ريال مدريد، وقرر الرحيل إلى يوفنتوس.

وبسؤاله عن الأزمات الحالية لريال مدريد؛ قال: "لا يتوجب علي الحديث عن الأندية الأخرى، ولكن تاريخي مع ريال مدريد معروف للجميع، وهذا ليس الوقت المناسب للحديث".

واختتم تصريحاته: "لدينا مواجهة مهمة غدًا، ولا يمكنني الحديث عن أزمات الآخرين".
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