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رياضة

أوباميانج يمنح أرسنال صدارة قائمة خاصة في البريميرليج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:51 ص
لاعبو آرسنال
لاعبو آرسنال
حسن العمدة
حقق فريق أرسنال، رقما مميزًا، خلال مواجهة ليستر سيتي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وسجل البديل بيير إيميريك أوباميانج، هدفين في الشوط الثاني، بعد نزوله بدلا من مخيتريان، ليتقدم المدفعجية بثلاثية مقابل هدف.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أرسنال سجل 6 أهداف بالدوري عبر اللاعبين البدلاء هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البطولة.

وشارك أوباميانج، في الدقيقة 61، لينجح في تسجيل ثنائية بالدقيقتين 63 و66.
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