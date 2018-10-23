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أخبار العالم

سلطان بن سحيم عن قضية خاشقجي: قطر تقتل القتيل وتمشي في جنازته

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد المعارض القطري البارز وأحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية، سلطان بن سحيم آل ثاني، أن الدوحة وتنظيم الحمدين هما العقل المدبر لوفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، واصفًا هذا الأمر بالقول إن "قطر قتلت القتيل ومشيت في جنازته".

وقال بن سحيم في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سمم والدي ومشى في جنازته.. اغتصب حقه في الحكم وقتله.. ثم يدعي الطهارة وهو أسفل السافلين.. ما أطهر السعودية وما أحقره من نظام".

وتابع المعارض القطري: "تآمروا على السعودية وصبرت..حاولوا اغتيال ملكها وصبرت.. سعوا لتقسيمها وصبرت.. استغلوا جوارها وصبرت.. وهاهم يتراقصون طربًا على مقتل مواطن سعودي.. دنائتهم لا قاع لها".
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