الزمالك ينقل مباراته أمام اتحاد جدة خارج مصر

أعلن نادي الزمالك عن إقامة مباراته أمام فريق اتحاد جدة، على كأس جلالة الملك سلمان، في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.



وكان مقررا إقامة المباراة في القاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل، قبل أن يعلن رئيس الزمالك نقلها إلى السعودية.



يذكر أن الزمالك حقق لقب السوبر السعودي المصري في المباراة الأولى، بالفوز على الهلال السعودي بهدفين لهدف، سجلهما حمدي النقاز وكاسونجو، فيما سجل خربين للزعيم السعودي.