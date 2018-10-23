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رياضة

تعرف على سبب فسخ الزمالك تعاقده مع بريزنتيشن

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:19 ص
الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن نادي الزمالك، عن إرساله "فاكس" بفسخ التعاقد مع شركة بريزنتيشن، راعي فريق الكرة بالنادي، وراعي الكرة المصرية.

واكد مسؤولو النادي، ان السبب وراء قرر فسخ تعاقد رعاية الزمالك مع بريزنتيشن؛ هو ان الشركة الراعية عليها 77 مليون جنيه للزمالك، ولم تسددها حتى الآن.

وكانت شركة بريزنتيشن، حصلت بالأمس على رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات، مقابل 520 مليون جنيه، حيث أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أٌقيم بمقر النادي الأهلي.
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