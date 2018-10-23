جمال جبر: لاعبو الأهلي جاهزين لمباراة وفاق سطيف بدوري الأبطال.. فيديو

أكد جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، والمرافق لبعثة الفريق بالجزائر، جاهزية كافة اللاعبين لمباراة العودة أمام وفاق سطيف.



وقال "جبر"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كانت هناك محاضرة فنية قبل انطلاق المران اليوم".



واشار إلى انه حسب لوائح الـ"كاف"؛ فمن حق الفريق الضيف ان يخوض مرنين على الملعب، قبل انطلاق المباراة؛ اذا كانت ارضيته من النجيل الصناعي.



وأوضح "جمال" أن لاعبي الأهلي بالكامل جاهزين للمباراة وشاركوا في التقسيمة بشكل قوي وعلى رأسهم أحمد فتحي وصلاح محسن.