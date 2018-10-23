10 آلاف دولار بقشيش خيالي لفتاة أمريكية جميلة.. فماذا فعلت بها؟

في كرم غير عادٍ؛ حصلت نادلة أمريكية على بقشيش خيالي لم تحلم يوما بالحصول عليه، وفق ما قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية.



ولم تفعل النادلة شيئًا سوى أنها أحضرت زجاجتين من الماء للعميل في أحد مطاعم ولاية نورث كارولينا، فما كان منه إلا مكافآتها برقم خيالي من البقشيش بقيمة 10 آلاف دولار.



وقالت ألينا كوستر، وهي نادلة وطالبة بالجامعة في الوقت نفسه، إنها فوجئت في البداية، واعتقدت أن المسألة قد تكون مجرد مزحة لأن الزبائن لا يتركون هذا القدر من البقشيش في العادة.



وأضافت، أن كافة زملائها في العمل بمدينة جرينفيل من الطلبة الذين يحتاجون بشدة إلى المال، ولذلك فإنها ستتقاسمه معهم.



وتابعت النادلة: "الناس الطيبون ما زالوا يفعلون أشياء جيدة هذه الأيام ، ولكن ليس أن يترك أحدهم 10 آلاف دولار ، هذا أمر خارج التوقع ولا يحدث إلا مرة واحدة في العمر، وربما لن يحدث مرة أخرى في حياتي".



واظهرت النادلة كرمًا كبيرًا هي الأخرى حيث احتفظت بجزء من المال، وهو الأكبر، ووزعت الباقي على العمال الآخرين وعلى المحتاجين.



وكشفت "سي بي إس"، إن صاحب البقشيش الخيالي هو رجل يملك قناة شهيرة على يوتيوب، وترك 10 آلاف دولار للنادلة، وكتب على ورقة بجانب المال ملاحظة، قال فيها: "شكرا على الماء اللذيذ".



وسبق للزبون الكريم، الذي ينشر مقاطع فيديو في قناة يوتيوب، يصل عدد مشتركيها إلى 8.8 مليون، أن ساعد عددا من الأشخاص.



وفي إحدى اللحظات الإنسانية المؤثرة، التقى متشردا في الشارع بصورة عشوائية، وقدم له 10 آلاف دولار كمساعدة.