ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

10 آلاف دولار بقشيش خيالي لفتاة أمريكية جميلة.. فماذا فعلت بها؟

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
النادلة ألينا كوستر
النادلة ألينا كوستر
محمد علي
في كرم غير عادٍ؛ حصلت نادلة أمريكية على بقشيش خيالي لم تحلم يوما بالحصول عليه، وفق ما قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ولم تفعل النادلة شيئًا سوى أنها أحضرت زجاجتين من الماء للعميل في أحد مطاعم ولاية نورث كارولينا، فما كان منه إلا مكافآتها برقم خيالي من البقشيش بقيمة 10 آلاف دولار.

وقالت ألينا كوستر، وهي نادلة وطالبة بالجامعة في الوقت نفسه، إنها فوجئت في البداية، واعتقدت أن المسألة قد تكون مجرد مزحة لأن الزبائن لا يتركون هذا القدر من البقشيش في العادة.

وأضافت، أن كافة زملائها في العمل بمدينة جرينفيل من الطلبة الذين يحتاجون بشدة إلى المال، ولذلك فإنها ستتقاسمه معهم.

وتابعت النادلة: "الناس الطيبون ما زالوا يفعلون أشياء جيدة هذه الأيام ، ولكن ليس أن يترك أحدهم 10 آلاف دولار ، هذا أمر خارج التوقع ولا يحدث إلا مرة واحدة في العمر، وربما لن يحدث مرة أخرى في حياتي".

واظهرت النادلة كرمًا كبيرًا هي الأخرى حيث احتفظت بجزء من المال، وهو الأكبر، ووزعت الباقي على العمال الآخرين وعلى المحتاجين.

وكشفت "سي بي إس"، إن صاحب البقشيش الخيالي هو رجل يملك قناة شهيرة على يوتيوب، وترك 10 آلاف دولار للنادلة، وكتب على ورقة بجانب المال ملاحظة، قال فيها: "شكرا على الماء اللذيذ".

وسبق للزبون الكريم، الذي ينشر مقاطع فيديو في قناة يوتيوب، يصل عدد مشتركيها إلى 8.8 مليون، أن ساعد عددا من الأشخاص.

وفي إحدى اللحظات الإنسانية المؤثرة، التقى متشردا في الشارع بصورة عشوائية، وقدم له 10 آلاف دولار كمساعدة.
10 آلاف دولار بقشيش خيالي لفتاة أمريكية جميلة.. فماذا فعلت بها؟
10 آلاف دولار بقشيش خيالي لفتاة أمريكية جميلة.. فماذا فعلت بها؟
10 آلاف دولار بقشيش خيالي لفتاة أمريكية جميلة.. فماذا فعلت بها؟
10 آلاف دولار بقشيش خيالي لفتاة أمريكية جميلة.. فماذا فعلت بها؟
loading...

ترشيحاتنا

الزمالك ينقل مباراته أمام اتحاد جدة خارج مصر

الحقيقة الكاملة لإقامة حفل عشاء وزفاف بمعبد فيلة في أسوان.. فيديو

شاهد.. حسين الجسمى يأكل حلبسة على نيل القاهرة

أحمد عز وأمير كرارة في أزمة مع الأزهر بسبب أهل الكهف

نقل المذيعة مي حلمي إلى المستشفى بعد 48 ساعة على إلغاء حفل زفافها

أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لهدم دير سانت كاترين

صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

السيسي يلتقي ممثلي 44 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار في مصر

مرض رئيسي يصيب الأشخاص بعد سن الخمسين

التموين تعلن موعد إيقاف البطاقات غير المحدثة.. فيديو

سفير الأردن يكشف حقائق لأول مرة عن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء.. فيديو

عدلي القيعي: الأهلي زي الماس والخطيب جواهرجي بارع في الإدارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو
قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟