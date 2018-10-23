ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الري: 1.1 مليار جنيه لحماية المدن من الأمطار.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال حسن يحيى، مدير عام الطوارئ بوزارة الري، إن الفترة الماضية تم الاستعداد التام خلالها لاستقبال موسم الشتاء، موضحا أن الوزارة أجرت عمليات تطهير لـ117 مخرا للسيول، وطورت محطات غرب الدلتا، وذلك بمبلغ 375 مليون جنيه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن هناك حوالى 32 وحدة طوارئ موزعة على المحطات، مشيرا إلى أن الدولة صرفت 1.1 مليار جنيه على أعمال صناعية جديدة؛ لحماية المدن، وبالتحديد البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المخارط الطبيعة، هى الموجودة بين الجبال، ويتم الحصول على المياه منها ونقلها إلى نهر النيل أو الاستفادة بها في الزراعة.
loading...

ترشيحاتنا

رسالة خاصة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان

قعدة مزاج تكشف جريمة بعد دفن القتيل بشهر.. الزوجة والعشيق خنقا الزوج.. وخدوا عزاه .. صورة

ضبط 10 فتيات ليل بـ الجيزة.. والمتهمات: أكل عيشنا

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء مانشستر يونايتد

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة.. الخميس

أحمد عز وأمير كرارة في أزمة مع الأزهر بسبب أهل الكهف

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

مرض رئيسي يصيب الأشخاص بعد سن الخمسين

مي حلمي تدخل المستشفى بعد تأجيل حفل زفافها على محمد رشاد

فيتوتشيني بالكريمة والدجاج على الطريقة الإيطالية

بوسى الطيار الصحافة ظلمتني حينما حلقت شعرى تضامنا مع مرضى السرطان

صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو
قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟