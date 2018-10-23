الري: 1.1 مليار جنيه لحماية المدن من الأمطار.. فيديو

قال حسن يحيى، مدير عام الطوارئ بوزارة الري، إن الفترة الماضية تم الاستعداد التام خلالها لاستقبال موسم الشتاء، موضحا أن الوزارة أجرت عمليات تطهير لـ117 مخرا للسيول، وطورت محطات غرب الدلتا، وذلك بمبلغ 375 مليون جنيه.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن هناك حوالى 32 وحدة طوارئ موزعة على المحطات، مشيرا إلى أن الدولة صرفت 1.1 مليار جنيه على أعمال صناعية جديدة؛ لحماية المدن، وبالتحديد البحر الأحمر.



وأشار إلى أن المخارط الطبيعة، هى الموجودة بين الجبال، ويتم الحصول على المياه منها ونقلها إلى نهر النيل أو الاستفادة بها في الزراعة.