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رياضة

مسعود أوزيل يسجد بعد هدفه المتميز في شباك ليستر سيتي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
أوزيل من لقاء اليوم
أوزيل من لقاء اليوم
حسن العمدة
احتفل الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال، بهدفه في شباك ليستر سيتي، بطريقة مختلفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وسجد أوزيل، مساء الإثنين، بعد الهدف؛ الذي أتى من جملة تكتيكية رائعة، نالت إعجاب الجماهير في أرض الملعب، في الدقيقة 45 من المباراة.

وعانى أوزيل مؤخرًا من عدة أزمات، تسببت في تراجع مستواه، خاصًة مشكلته مع الاتحاد الألماني عقب نهائيات مونديال روسيا، وإعلانه الاعتزال الدولي.

وأصبح أوزيل أكثر لاعب ألماني تسجيلا للأهداف في البريميرليج في التاريخ، برصيد 30 هدفا، وقاد المدفعجية للانتصار العاشر على التوالي في مختلف المسابقات، بعد الفوز على ليستر سيتي (3-1).
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