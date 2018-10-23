جبر: لن يحضر الكثير من الجماهير اليوم لمباراة الأهلي ووفاق سطيف.. فيديو

كشف جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، والمرافق لبعثة الفريق بالجزائر، عن موقف الجماهير المصرية من حضور مباراة وفاق سطيف، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.



وقال جبر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "نأمل حضور الجماهير المصرية بأكبر عدد بالتأكيد".



وتابع حديثه: "نتوقع حضور عدد قليل من الجماهير؛ بسبب بعد المسافة بين الملعب والعاصمة، والتي تبلغ 400 كيلو متر، سيكون هناك عدد قليل من الجماهير المصرية لمؤازرة الأهلي".