ضياء رشوان: عينات السائح البريطاني المتوفى جاهزة في نيابة البحر الأحمر

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصلحة الطب الشرعي، أرسلت عينات السائح البريطاني المتوفى، إلى النيابة العامة بالبحر الأحمر، وستكون جاهزة لمن يتقدم لاستلامها، سواء من السفارة الإنجليزية، أو أسرة السائح.



وأضاف "رشوان" خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يمكن لأهل السائح الإنجليزي تسلم عينات المتوفى كاملة من نيابة البحر الأحمر، والمتمثلة في "أجزاء من القلب والكليتين والأمعاء"، لافتًا إلى أن مصلحة الطب الشرعي انتهت من تحليلها.



وأشار إلى أن الخطأ في واقعة السائح البريطاني، هو أن أهل المتوفى لم يعلموا قبل شحن الجثمان، أنه تم سحب عينات منه لتحري سبب الوفاة.