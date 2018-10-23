هاني الناظر يوضح حقيقة تسبب مزيلات العرق في الإصابة بالسرطان

تنتشر الكثير من الشائعات حول مزيلات العرق، والأضرار التي يمكن أن تتسبب بها للجسم، حيث انتشر مؤخرا أنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان للسيدات، إلا أن هذا الأمر خطأ كبيرا، ولا يمت للواقع بأي صلة.



الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أكد أن مزيلات العرق لا تتسبب في الاصابة بالسرطان للسيدات، وأنها امنة للغاية، ولا يمكنها ان تسبب في أضرار خطيرة علی الإطلاق.



وأضاف الناظر، عبر صفحته على "فيسبوك"، ان مزيلات العرق وان كانت لها بعض الأضرار فيمكنها ان تتسبب في حساسية موضعية، أو في تغير لون الجلد في هذه المنطقة، باسمراره.



وأوضح انه يمكن تجنب هذه المشكلة؛ عبر استخدام بعض المراهم الموضعيّة علی المناطق الداكنة في الجلد، والتي تساعد في تفتيح المنطقة المصابة.