ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

هاني الناظر يوضح حقيقة تسبب مزيلات العرق في الإصابة بالسرطان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:51 ص
هاني الناظر يوضح
هاني الناظر يوضح مخاطر استخدام مزيلات العرق علی الجسم
آية التيجي
تنتشر الكثير من الشائعات حول مزيلات العرق، والأضرار التي يمكن أن تتسبب بها للجسم، حيث انتشر مؤخرا أنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان للسيدات، إلا أن هذا الأمر خطأ كبيرا، ولا يمت للواقع بأي صلة.

الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أكد أن مزيلات العرق لا تتسبب في الاصابة بالسرطان للسيدات، وأنها امنة للغاية، ولا يمكنها ان تسبب في أضرار خطيرة علی الإطلاق.

وأضاف الناظر، عبر صفحته على "فيسبوك"، ان مزيلات العرق وان كانت لها بعض الأضرار فيمكنها ان تتسبب في حساسية موضعية، أو في تغير لون الجلد في هذه المنطقة، باسمراره.

وأوضح انه يمكن تجنب هذه المشكلة؛ عبر استخدام بعض المراهم الموضعيّة علی المناطق الداكنة في الجلد، والتي تساعد في تفتيح المنطقة المصابة.
loading...

ترشيحاتنا

منة فضالي في دور راقصة بـ زنزانة 7 ..صور

شاهد.. حسين الجسمى يأكل حلبسة على نيل القاهرة

رسالة خاصة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان

التموين تعلن موعد إيقاف البطاقات غير المحدثة.. فيديو

بوسي شلبي لـ صدى البلد: ليس من حقنا محاسبة الفنانين على حياتهم الخاصة

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين في الخارج.. فيديو

جبر: لن يحضر الكثير من الجماهير اليوم لمباراة الأهلي ووفاق سطيف.. فيديو

ضبط 10 فتيات ليل بـ الجيزة.. والمتهمات: أكل عيشنا

شاهد.. جولة من داخل وكالة البلح حول أسعار الملابس الشتوي

فيلم أمريكي يتوقع موعد نهاية ترامب ... فيديو

تعرف على سبب فسخ الزمالك تعاقده مع بريزنتيشن

طبق الأومليت على طريقة البيتزا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018
ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟