مرو حسني: هنيدي يشارك في حملة لترجمة أفلام ديزني باللغة العامية

قال السيناريست عمرو حسني، المسؤول عن دبلجة أفلام ديزني في مصر، إن رحلة أفلام ديزني في العالم العربي، بدأت في منتصف السبعينيات، إذ أطلق أول عمل مدبلج للغة العربية باللهجة المصرية، وهو فيلم "سنو وايت والأقزام"، من أغاني فؤاد حداد وغادة الوكيل، وكان إنتاجا ضخما وعلى مستوى العرض.



وأضاف في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، أنه يجب التعامل مع أفلام ديزني على قدر الاحترافية الشديدة في العرض.



وتابع حسنى، انه يراعي طريق فتح وغلق الفم في الحديث، باستخدام الحروف المتحركة، مضيفا أن هناك خللا في أهداف المشاهدة على افلام ديزني، حيث يفضل البعض السماع ومشاهدة اللهجة المصرية والبعض الاخر يفضل اللهجة العربية، وموضوع عرض الافلام طبقا للغة المستخدمة في الحياة اليومية للمجتمع.



وأوضح أن الفنان محمد هنيدي سيشارك في حملة لترجمة الافلام ديزني باللغة العامية.