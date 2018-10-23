جانيت عبد العليم: يجب زيادة العقوبات البديلة ضد التحرش

طالبت الباحثة في قضايا المرأة، جانيت عبد العليم، بضرورة زيادة العقوبات البديلة ضد التحرش في القانون؛ نظرا لوجود قصور، سببه الفجوة بين عدد البلاغات، وعدد الأحكام الصادرة بحق المتحرشين.



وأضافت، خلال لقائها في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن هناك فئة لن يتوقع أحد تعرضها للتحرش، وهي فئة النساء الحوامل اللاتي تتعرضن لألفاظ سيئة.



وعلقت جانيت، تصرف بعض الأمهات تجاه بناتهن اللائي يتعرضن لتحرش، قائلة: "مع الأسف، بعض الأمهات تعلمن بناتهن التعامل مع التحرش بشكل خاطئ تماما، وإحدى الفتيات قالت لي: "ماما قالت لي لو حد اتحرش بيكي؛ حطي وشك في الأرض وامشي".