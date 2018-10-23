لاعب أرسنال يكشف سبب الفوز على ليستر سيتي

أعرب هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال، عن سعادته بتحقيق الانتصار (3-1)، على ليستر سيتي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.



وقال بيليرين، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة صعبة، وعانينا قليلا، لكننا في الشوط الثاني غيرنا من الأمور وخلقنا المساحات، ونملك لاعبين مثل أوزيل، لاكازيت، وأوباميانج، سهلوا تسجيل الأهداف".



وأضاف: "ليستر فريق يضغط بشكل قوي، ولديه الكثير من السرعة في الثلث الأخير، وكان من الصعب الدفاع أمامه، وكنا نعلم أننا سنواجه المشاكل".



وتابع: "نحن نعمل طوال الأسبوع لنكون جيدين، ولكن إذا واصلنا اللعب سنحصل على الفرص".



واختتم تصريحاته: "من الناحية الفنية، إيمري مدرب يريد من الخط الخلفي دائمًا، دفع المهاجمين للأمام، ومنحهم الكثير من الثقة، وضمان التغطية لهم، فمن المهم أن تملك الثقة خلفك".