لاعب أرسنال يكشف سبب الفوز على ليستر سيتي

أعرب هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال، عن سعادته بتحقيق الانتصار (3-1)، على ليستر سيتي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.
وقال بيليرين، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة صعبة، وعانينا قليلا، لكننا في الشوط الثاني غيرنا من الأمور وخلقنا المساحات، ونملك لاعبين مثل أوزيل، لاكازيت، وأوباميانج، سهلوا تسجيل الأهداف".
وأضاف: "ليستر فريق يضغط بشكل قوي، ولديه الكثير من السرعة في الثلث الأخير، وكان من الصعب الدفاع أمامه، وكنا نعلم أننا سنواجه المشاكل".
وتابع: "نحن نعمل طوال الأسبوع لنكون جيدين، ولكن إذا واصلنا اللعب سنحصل على الفرص".
واختتم تصريحاته: "من الناحية الفنية، إيمري مدرب يريد من الخط الخلفي دائمًا، دفع المهاجمين للأمام، ومنحهم الكثير من الثقة، وضمان التغطية لهم، فمن المهم أن تملك الثقة خلفك".
وقال بيليرين، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة صعبة، وعانينا قليلا، لكننا في الشوط الثاني غيرنا من الأمور وخلقنا المساحات، ونملك لاعبين مثل أوزيل، لاكازيت، وأوباميانج، سهلوا تسجيل الأهداف".
وأضاف: "ليستر فريق يضغط بشكل قوي، ولديه الكثير من السرعة في الثلث الأخير، وكان من الصعب الدفاع أمامه، وكنا نعلم أننا سنواجه المشاكل".
وتابع: "نحن نعمل طوال الأسبوع لنكون جيدين، ولكن إذا واصلنا اللعب سنحصل على الفرص".
واختتم تصريحاته: "من الناحية الفنية، إيمري مدرب يريد من الخط الخلفي دائمًا، دفع المهاجمين للأمام، ومنحهم الكثير من الثقة، وضمان التغطية لهم، فمن المهم أن تملك الثقة خلفك".