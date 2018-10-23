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رياضة

لاعب أرسنال يكشف سبب الفوز على ليستر سيتي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
هيكتور بيليرين
هيكتور بيليرين
حسن العمدة
أعرب هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال، عن سعادته بتحقيق الانتصار (3-1)، على ليستر سيتي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وقال بيليرين، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة صعبة، وعانينا قليلا، لكننا في الشوط الثاني غيرنا من الأمور وخلقنا المساحات، ونملك لاعبين مثل أوزيل، لاكازيت، وأوباميانج، سهلوا تسجيل الأهداف".

وأضاف: "ليستر فريق يضغط بشكل قوي، ولديه الكثير من السرعة في الثلث الأخير، وكان من الصعب الدفاع أمامه، وكنا نعلم أننا سنواجه المشاكل".

وتابع: "نحن نعمل طوال الأسبوع لنكون جيدين، ولكن إذا واصلنا اللعب سنحصل على الفرص".

واختتم تصريحاته: "من الناحية الفنية، إيمري مدرب يريد من الخط الخلفي دائمًا، دفع المهاجمين للأمام، ومنحهم الكثير من الثقة، وضمان التغطية لهم، فمن المهم أن تملك الثقة خلفك".
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