خبير تربوي يطالب أولياء الأمور بتعليم أبنائهم في المدارس اليابانية

قال طاهر فتح الباب، الخبير التربوي، إن منظومة تقديم أولياء الأمور لأولادهم في المدارس؛ تكون وفقا لعدة قواعد وقوانين، مضيفا أن التحاق الطفل بالمدارس تبدأ من الـ4 سنوات، أو 3 سنوات و6 أشهر للمدارس الخاصة، في حال وجود أماكن شاغرة.



وأوضح خلال حواره مع الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج " القاهرة اليوم"، أن إقبال أولياء الأمور على المدارس التجريبية كبير، ولكن أعدادها قليلة، كما أنه مع ضعف الحالة الاقتصادية لا يذهب أولياء الامور إلى المدارس الدولية، لافتا إلى أن شروط التقديم واحدة في كل المدارس .



واشار "فتح الباب" الى أن كل مدرسة لها مناهجها التابعة لدولتها ولسفارتها لدى القاهرة، والمقابلة الشخصية التى تتم للأبناء وولي الأمر قبل الالتحاق بهذه المدرسة؛ طبقا لسياسة تعليم الدولة، وقبوله؛ طبقا للحالة الثقافية لولي الأمر.



وكشف الخبير التربوي عن أن المدارس البريطانية أفضل شئ للمرحلة الأولى من التعليم؛ في حال تقديم اولياء الامور لأبنائهم، مطالبا بضرورة قيام أولياء الأمور بتعليم أبنائهم لدى المدارس اليابانية الموجودة في مصر.