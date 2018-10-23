كنو يحصد جائزة الأفضل في جولة الدوري السعودي

فاز لاعب وسط الهلال، محمد كنو، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وأوضحت قناة "دوري بلس" الناقل الحصري للبطولة، أن "كنو" فاز بالتصويت الجماهيري؛ بعدما حصل على 47% من الأصوات، متقدما على البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب النصر الذي حصل على 42% من أصوات المشاركين في التصويت، والذين بلغ عددهم 88145 مشجعا.

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ومنح "كنو"، الانتصار، لفريقه الهلال، في الجولة الماضية؛ بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد أمام الشباب، في المباراة التي جرت بملعب الملز في الرياض.