ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كنو يحصد جائزة الأفضل في جولة الدوري السعودي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:40 ص
محمد كنو
محمد كنو
حسن العمدة
فاز لاعب وسط الهلال، محمد كنو، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت قناة "دوري بلس" الناقل الحصري للبطولة، أن "كنو" فاز بالتصويت الجماهيري؛ بعدما حصل على 47% من الأصوات، متقدما على البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب النصر الذي حصل على 42% من أصوات المشاركين في التصويت، والذين بلغ عددهم 88145 مشجعا.

ومنح "كنو"، الانتصار، لفريقه الهلال، في الجولة الماضية؛ بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد أمام الشباب، في المباراة التي جرت بملعب الملز في الرياض.
loading...

ترشيحاتنا

رجل إسعاف بشمال سيناء يروي تفاصيل إصابته على أيد إرهابيين

سلطان بن سحيم عن قضية خاشقجي: قطر تقتل القتيل وتمشي في جنازته

الحسيني: باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للوفد لم يفتح قبل موعده المحدد

3 أسباب تتحكم في حدوث تسوس الأسنان

طريقة عمل الكابوريا المحشية بشكل وطعم جديد

صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

مدرب إنبي يكشف أسباب الهزيمة أمام الزمالك بالدوري

شاهد.. عقبات تواجه قطر في استضافة كأس العالم المقبل

ترامب: الملك سلمان والأمير محمد لم يعرفا بعملية خاشقجي

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

أوباميانج يمنح أرسنال صدارة قائمة خاصة في البريميرليج

بعد ظاهرة فنان بدرجة مذيع..الشناوي: الفراغ والاستثمار المادي يدفعان أصحاب النجومية المتوسطة لتقديم البرامج .. الزمر: يناقشون القضايا الاجتماعية بسذاجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

فيديو

نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش
طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو
رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟