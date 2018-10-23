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رياضة

الهلال يتدرب تحت الأمطار.. وجوميز يعود بعد الإصابة.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
جوميز
جوميز
حسن العمدة
واصل الهلال تدريباته مساء الإثنين، على ملعب النادي، وسط أجواء ممطرة؛ استعدادا للقاء الاتحاد في الدوري السعودي، يوم الخميس المقبل.

وركز المدير الفني للفريق جورجي جيسوس، على النواحي الفنية، وطبق المدرب البرتغالي عددا من التدريبات الخاصة بحالتي الدفاع والهجوم، قبل أن يختتم المران بإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات مشاركة المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميز، بعد عودته من تركيا، وسيكون جاهزا للمباراة المقبلة للفريق، بينما واصل سلمان الفرج، برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بالكرة.

وتواجد عمر عبد الرحمن، في عيادة النادي، وسيجري اللاعب الإماراتي غدا، كشفا بالأشعة على موضع إصابته في الركبة.

وسيعقد مدرب الفريق، جورجي جيسوس، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، في مقر النادي؛ للحديث عن مواجهة الاتحاد في الجولة السابعة من الدوري.
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