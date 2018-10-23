شاهد.. عقبات تواجه قطر في استضافة كأس العالم المقبل

كشف تقرير أذاعته إحدى القنوات القطرية، عن العقبة الجديدة التي باتت تقف في طريق استضافة الدوحة لمونديال 2022، والتى تتمثل فى الملاعب المقرر لها أن تحتضن مباريات كأس العالم المقبل، مشيرا إلى تزايد الشكوك اليوم حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في إتمام البنية التحتية اللازمة لها.



وأكد التقرير أن الشكوك حول عدم قدرة قطر الإيفاء بتعهداتها؛ تشمل الانتهاء من إنشاء الملاعب في الوقت المحدد لها، والقدرة على إيجاد الوقت الكافي لاستيعاب أى فعاليات اختيارية للمنشآت التى ستستضيف المونديال فى ظل القيود المفروضة على الميزانيةـ خاصة مع الحاجة إلى إنشاء ملاعب وفقا لمتطلبات الـ"فيفا" الفنية الرسمية.



وأشار إلى أن هناك مخاطر أخرى تواجه الإمارة الخليجية، والمتعلقة بعدم قدرتها على تحقيق متطلبات "فيفا" ؛الفنية حال إقرار الأخيرة إضافات جديدة وفق النسخة الماضية التى احتضنتها روسيا؛ الأمر الذى يضع الدوحة فى موقف حرج.