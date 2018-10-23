الإصابة تبعد نجم وست هام يونايتد عن الملاعب 6 أشهر

قال نادي وست هام يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الإثنين، إن أندريه يارمولنكو، جناح منتخب أوكرانيا، سيغيب عن المنافسات نحو 6 أشهر؛ بعد خضوعه لجراحة، للعلاج إثر إصابة في وتر العرقوب.



وأصيب يارمولنكو، خلال الهزيمة (0-1)، أمام توتنهام في الدوري، يوم السبت، وخضع للجراحة، أمس الإثنين.



وأوضح ريتشارد كولينج، رئيس الجهاز الطبي في وست هام، في بيان،: "خضع أندريه لجراحة ناجحة، وسندعمه بقوة خلال مرحلة إعادة التأهيل".



وتابع: "سنضع له برنامجا مفصلا للتعافي، ونثق تماما أنه سيستعيد كامل لياقته".



ويعاني فريق المدرب مانويل بليجريني، في المركز 14، بـ7 نقاط من 9 مباريات.