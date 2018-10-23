معتز البطاوي: محمود البنا أهان زملاءه الحكام.. فيديو

أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن محمود البنا، حكم مباراة فريقه أمام كوكاكولا، رأى أن المباراة أكبر منه.



وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محمود البنا رأى أنه أكبر من لقاء سيراميكا وكوكاكولا".



وتابع: "البنا" قال لي: "إنت متعود تاخد حقك بزيادة، ومش متعود تاخد حقك بس، تصريحاته هذه إهانة، وتشكك أيضًا في مستوى زملائه من الحكام الذين أداروا مباريات سابقة للفريق".