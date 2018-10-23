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طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
الملك فاروق
الملك فاروق
هاني حسين
قال علي محمد علي، طباخ الملك فاروق، إنه كان يعمل "صبي طباخ" لدى الملك فاروق، مضيفا: "كنت بجهز كل أنواع الأكلات في مطبخ الملك".

وأضاف "على" في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج صبايا" المذاع على قناة " الحياة"، : "الملك فاروق كان بيحب ياكل الفتة والموزة واللحم الضأن والمخ".

وتابع: "كنا نحضر مأكولات في مطبخ الملك تكفي لـ70 فردا من البشوات المتواجدين باستمرار في القصر يوميا".
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