إسكان النواب: لم تنف أي أحوزة عمرانية جديدة منذ 2011 وحتى الآن

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن آخر حيز عمرانى تم تنفيذه في جمهورية مصر العربية، كان في عامي "2010-2011"، ولم يتم عمل أى حيز عمرانى إلى الآن؛ الأمر الذي ترتب عليه وجود مجتمعات عمرانية في أحوزة عمرانية غير معتمدة حتى اليوم.



وأضاف "والى"، خلال تصريحات تلفزيونية، توجد مناطق بها 5 آلاف فرد يقومون على الأراضى الزراعية، ولكن أنا مجبر على التعامل معهم؛ لأنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنهم، مشيرا الى أن مثل هذه التجمعات أصبحت واقعا اجتماعيا رغم أن هذه البنايات تمت على أساس مخالفة الدستور وكافة القوانين المتعارف عليها.



وتابع: "ستتم دراسة هذه المناطق والوقوف على ابعاد كل تجمع منها على حدة، وتحديد الأسلوب الذى سيتم التعامل به تجاهها.